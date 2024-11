Il momento d’oro di Anna | Tonight tra i singoli più trasmessi

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 16 nov. (askanews) – E’ ilper, la giovane rapper conquista record su record. Dopo l’esibizione a Fiera Milano Live come special guest del concerto di Nicki Minaj,ha dato il via al suo primo vero tour nei club quest’autunno con tutte le date già sold-out. Il nuovo singolo diè “”, tratto dall’album certificato Doppio Disco di Platino “Vera baddie”, è tra i brani piùdalle radio. Dopo essere stata la regina indiscussa di quest’estate con la hit “30°C” (2xPlatino), rimasta per due settimane consecutive alla #1 della classifica radio, il nuovo singolo mostra un lato più ‘dark’ e ‘malinconico’ della cantante. Chi non ha sofferto per amore? In questa slow-jam dal sapore trapracconta con onestà una relazione amorosa finita male: “Era come un sogno all’inizio, però dopo è caduto come da un precipizio, l’unico che mi aiuta per adesso è l’assenzio, mi sono trattenuta le lacrime in silenzio.