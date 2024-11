Gamberorosso.it - I due giovani pasticceri che hanno portato la pasticceria contemporanea ad Asti

Arianna Valente ègiana, Raffaele Gant invece arriva dal bellunese e si è innamorato del Piemonte. Rispettivamente 26 e 30 anni, compagni nella vita e nel lavoro, si sono incontrati all'Alma di Colorno e, dopo esperienze all'estero e in varie parti d'Italia,coronato il sogno di aprire unanel cuore dinell’agosto 2023. Libera è un locale raffinato, dove bianco e colori freschi si alternano fra banco e pareti, per un appagamento estetico che caratterizza anche tutta la produzione. Nonostante nel territorio i clienti siano più abituati al classicismo ina, la loro è una proposta di gusto contemporaneo e di solida tecnica.Tutto parte dall’ingredienteLa scelta delle materie prime asseconda il ritmo delle stagioni, e si incentra su prodotti di qualità, in una filiera che sia il più corta e trasparente possibile e che garantisca alle produzioni i sapori veri del Piemonte.