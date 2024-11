Cultweb.it - I Croods, come finisce la pellicola animata del 2013 con protagonista Nicolas Cage

si conclude con Grug che riesce a salvare in extremis la sua famiglia dal cataclisma, riappacificandosi in seguito con sua figlia Eep. Raggiunta una spiaggia isolata, idecidono di stabilire la loro nuova casa.Durante una fittizia epoca primitiva, la famigliaè impegnata in una difficoltosa battuta di caccia. Una volta finita, la figlia maggiore di Grug (), Eep (Emma Stone), si avventura presso la cima di una montagna, venendo in seguito rimproverata da suo padre. Quella notte, la ragazza esce senza permesso dalla caverna, spinta da uno strano rumore. Dopo pochi passi, conosce Guy (Ryan Reynolds), un nomade appartenente alla razza dell’homo sapiens, che le mostraaccendere un fuoco. Prima di andarsene, il ragazzo la avverte che presto ci sarà un terremoto.