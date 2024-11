Oasport.it - Garanzia Errani/Paolini! Le campionesse olimpiche battono il Giappone e portano l’Italia in semifinale di BJK Cup!

Una vittoria da. Jasminee Sarasi sono confermate unasul veloce indoor di Malaga (Spagna), sede delle Finali di BJK Cup 2024. Le azzurre sono state chiamate a conquistare il punto decisivo nella sfida valida per i quarti di finale del confronto tra Italia e, considerando la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto nel primo singolare e il successo dinel secondo.Il doppio tricolore ha dato dimostrazione di solidità e consistenza, battendo la coppia Skuko Aoyama/Eri Hozumi con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Una prestazione convincente e confortante, in una stagione ricca di vittorie per loro e logorante. Pertanto, con questo riscontro,approda indove affronterà la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Polonia.