Tvplay.it - Futuro Theo in bilico, pronto il sostituto: il Milan pesca in serie A

Leggi su Tvplay.it

Ilsi interroga suldiHernandez, in scadenza nel 2026. Per sostituirlo il club ère inA: i nomi.Dentro o fuori. Il, a breve, dovrà prendere una decisione suldiHernandez. Il contratto che lega il terzino sinistro ai colori rossoneri scade infatti il 30 giugno 2026 ed i vari contatti andati in scena finora non sono bastati, alle parti, per trovare la quadra definitiva sul rinnovo. Manca, infatti, l’accordo sullo stipendio. Il club, dal canto suo, continua ad essere ottimista in merito alla possibilità di condurre in porto l’operazione e confermare così in rosa l’ex Real Madrid. Al tempo stesso, però, è già scattato il casting volto ad individuare il suo eventuale erede.inil: ilinA – TvPlay.