Ilfoglio.it - Fare conti fantasiosi sulla Sanità. Botta e risposta con Speranza

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Ho letto con attenzione il pezzo del Foglio suidella spesa sanitaria nel nostro paese. Nel ricostruire i numeri della Nadef e le polemiche politiche di queste ore non si affronta il tema di fondo: quante risorse sono state effettivamente stanziate sul fondo sanitario negli ultimi anni? Mi sembra la domanda decisiva, quella che tocca da vicino la vita reale delle persone e misura anche il senso delle scelte politiche fatta dalle forze di governo. Scrive l’autore che non conta tanto la spesa tendenziale prevista nella Nadef, quanto i soldi reali poi stanziati in legge di bilancio. Bene, ma con questa premessa diventa fondamentale chiarire quali siano le risorse effettive impegnate. Cosa che purtroppo l’articolo citato non fa. Così il messaggio diventa assai fuorviante e finisce per portare confusione in un dibattito che invece deve essere chiaro e trasparente perché ha a checon quanto di più prezioso abbiamo nel nostro Paese: il Servizio Sanitario Nazionale.