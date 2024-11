Iodonna.it - Esistono capi e accessori moda iconici e intramontabili che attraversano il tempo e le tendenze. Quali sono? E perché li amiamo ancora?

Leggi su Iodonna.it

Laè un’amante infedele dellineare – il ciclo meccanico delle collezioni che vanno e vengono, delle fashion week che scandiscono il calendario come un orologio che non si ferma mai –, ma è appassionata a un periodare anarchico che rifugge la linearità: è un cerchio, una spirale, una rete di riferimenti incrociati che sfidano ogni logica cronologica in un moto ondivago e labirintico. Look estivi da star: 5 outfitdal passato X Leggi anche › Cartoline dal passato.