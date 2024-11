Gaeta.it - Enrico Dindo torna sul palcoscenico di Bologna con un concerto imperdibile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il violoncellista, figura di spicco nel panorama musicale italiano e internazionale, si prepara a calcare ildell’Auditorium Manzoni di. L’appuntamento è fissato per il 18 novembre alle 20.30, dovesi esibirà in una veste che unisce le sue molteplici competenze: solista, trascrittore e direttore d’orchestra. Questosi inserisce nella stagione concertistica di Musica Insieme e rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di musica classica.La storia de I Solisti di PaviaL’orchestra I Solisti di Pavia, fondata danel 2001, è una realtà dinamica nel panorama musicale italiano. Caratterizzata da una struttura modulabile, questa formazione è capace di affrontare repertori che spaziano dalla musica da camera a produzioni più complesse, come quelle da orchestra sinfonica.