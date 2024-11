Gaeta.it - Empoli città del Natale 2024: un evento da non perdere tra luci e cultura

Facebook WhatsAppTwitter La manifestazione “del” torna nelcon una nuova edizione, dal 16 novembre al 12 gennaio, trasformandoin un punto di riferimento delle festività natalizie in Toscana. Quest’anno, l’si allarga, collaborando con altrecome Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Certaldo e Grosseto per formare un grande circuito natalizio. Gli spazi pubblici si illumineranno con installazioni artistiche uniche e saranno allestiti mercatini e attività per famiglie, rendendo la Toscana una delle mete più affascinanti del periodo natalizio.Storia e crescita della manifestazioneNata nel 2018, “del” è frutto dell’innesco creativo di Eros Condelli, presidente di Confesercenti. Negli ultimi sei anni, l’ha registrato una crescita costante delle presenze.