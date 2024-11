Lanazione.it - Droga e armi, due arresti. Coppia in auto con coca e crack. Nascondeva anche un machete

Grosseto, 16 novembre 2024 – Nell’di tutto: dallaalle. Maun, cacciaviti e un coltello da cucina. E ancora, un bilancino di precisione e 720 euro in contanti. È quello che i carabinieri di Grosseto hanno trovato, qualche giorno fa, quando hanno intimato l’alt a una Fiat Cinquecento, per un controllo di routine, come tanti se ne fanno in questo periodo. Alla guida dell’c’era una grossetana di 31 anni, sul sedile del passeggero un ragazzo tunisino di 25 anni. Il giovane ha cominciato subito a manifestare un po’ di nervosismo e quando ha aperto la portiera dell’, utilizzando la mano sinistra, forse per prendere l’arma con la destra, il militare che era davanti alla portiera se n’è accorto e ha evitato il peggio. I militari hanno infatti trovato uncon una lama lunga 32 centimetri che l’uomo voleva prendere per aggredire il carabiniere che l’aveva fermato.