Dieci fatti dietro le parole di Musk Perché c’è una parte di ragione anche in chi ha torto

Formidabile Erasmo. Compito di un intellettuale, diceva, è vedere l’errore presente () in chi ha“e ladiche c’è in chi ha”. Un principio utile, oggi, per capire qualcosa di più delle polemiche in corso sulle dichiarazioni di Elon.Com’è noto l’imprenditore miliardario americano ha commentato su “X” il caso dei giudici italiani che non hanno convalidato il trasferimento dei migranti in Albania: “Se ne devono andare”. Subito le opposizioni hanno chiesto al Presidente del Consiglio di difendere l’Italia e l’autonomia della magistratura; Salvini ha detto che ha; Meloni ha taciuto a lungo. Insomma, è dovuto intervenire il Presidente della Repubblica – “L’Italia sa badare a se stessa” – per sentire una parola di chiarezza. Poi, dopo l’intervento di Mattarella, che, ricordiamo, èpresidente del CSM, Meloni ha telefonato a(“Non mi mettere in difficoltà”), ha “ascoltato” ledel Capo dello Stato, e il plurimiliardario ha dichiarato di stimare Mattarella ma di sentirsi libero di esprimere la sua opinione.