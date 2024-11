Ilgiorno.it - Davide De Marinis: “Ringrazio ‘Troppo bella’, ecco come ho conquistato Mara Venier per la sigla di Domenica In”

Milano, 16 novembre 2024 –Dee NeVe sono protagonisti del brano ‘Avatar’. Due generazioni di musicisti che si fondono e si confrontano. Deè nato ‘Avatar? "Direzione artistica e musica sono del mio amico Raffaele Viscuso. L’ho ascoltata, mi piaceva e l’ho un po’ modificata. All’inizio volevo che la cantasse solo NeVe, poi in effetti abbiamo capito che le nostre voci insieme sarebbero state bene e quindiquesta versione”. Lei è diventato noto al grande pubblico 25 anni fa per la canzone, diventata un vero cult. L’ha mai odiata? "Assolutamente no, mi ha dato un grande successo e non potrei fare altro che amarla. Sono molto contento di averla scritta, il brano è nato da una debolezza, dal fatto che quando sei ragazzo alcune ti sembrano situazioni difficili da affrontare ma poi girato l’angolo sai che ti fanno bene.