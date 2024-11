Ilgiorno.it - Brescia, litiga coi vicini di casa e lancia molotov sui balconi per vendicarsi: denunciato 34enne

Breno (), 16 novembre 2024 – I carabinieri di Breno hanno arrestato un uomo italiano di 34 anni, con precedenti di polizia e penali, che negli ultimi mesi è stato autore di due incendi, a un magazzino e a un'abitazione, attraverso il lancio di bottiglie. Gli episodi risalgono allo scorso 30 settembre e 11 novembre, quando, per dissidi con il vicinato, ha prima fabbricato due bottiglie incendiarie per poirne una sul balcone di un'abitazione, posta al terzo piano di una palazzina, e l'altra all'interno di un magazzino, dopo averne spaccato la vetrata d'ingresso. Solo con il tempestivo intervento dei carabinieri unitamente ai vigili del fuoco si sono evitate conseguenze ancor più gravi. La perquisizione L'attività d'indagine, eseguita anche mediante l'acquisizione e l'analisi di alcune telecamere della zona, ha permesso in poco tempo di ricostruire gli episodi ed identificare l'autore, facendo scattare immediatamente una perquisizione a carico dell'uomo all'esito della quale è stata rinvenuta, all'interno della camera da letto, una tanica contenente del liquido infiammabile, nonché materiale per la fabbricazione delle bottiglie incendiarie, tutto sottoposto a sequestro.