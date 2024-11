Biscotti al cacao senza farina e lievito con un ingrediente segreto

Leggi su Donnaup.it

Questialsono perfetti per tutti, anche agli intolleranti al lattosio.Non contengono burro, né latte, ma non sono vegani perché sono a base di albumi. E sono una ricetta di recupero, perché ci permettono di utilizzare i bianchi avanzati, magari dalla preparazione di una bella crema pasticcera.Si preparano al volo e cuociono in un baleno, hanno una crosticina croccantina e un cuore spumoso, arioso, favoloso!!!Sono tempestati di gocce di cioccolato e di fiocchi d’avena, quindi sono leggerissimi.Una volta pronti si conservano per 3 – 4 giorni in un contenitore ermetico, restando inalterati in consistenza e sapore.Che ne dite di metterci al lavoro subito per gustarci insieme anche queste delizie?al: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:80 gr di albumi145 gr di zucchero a velo30 gr diamaro35 gr di gocce di cioccolato80 gr di fiocchi d’avena.