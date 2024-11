Ilgiorno.it - "Avanti e indrée. Bartuloume": tutto da rifare

Leggi su Ilgiorno.it

Magni L’altra mattina al "canton di ball", l’angolo in cui amano adunarsi i pensionati a chiacchierare, il signor Ambrogio, per gli amici l’"Ambroeus", appena arrivato, ha deciso di andare via subito. Pieno di rabbia ha detto: "e indree". Aveva infatti dimenticato di fare una compera ordinata dalla moglie e quindi è tornato subito indietro verso il salumiere. Poi gli amici un po’ sorpresi hanno subito commentato: "Poeur Ambroeus,e indreeper pagura de la mie". Questo è un modo certamente molto curioso e, per la verità, non tanto comune. E per certi versi è anche un po’ ermetico. È, infatti, complicato comprenderne il vero significato, per chi non è proprio ben dentro il dialetto milanese, o brianzolo. La locuzione è tipicamente vernacola (in italiano "e indietro, Bartolomeo" non vuol dire proprio nulla e poi non fa nemmeno rima).