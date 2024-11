Oasport.it - Atletica, Nadia Battocletti stella azzurra alla Cinque Mulini in attesa degli Europei di cross

Domenica 17 novembre si terrà la2024, per la prima volta collocata in una dimensione autunnale. Si tratta della 92ma edizione della leggendaria corsa campestre di San Vittore Olona (Milano), pronta ad accogliere un cast di buon livello internazionale in cui spiccano alcune eccellenze azzurre oltre ad astri nascenti del mezzofondo africano.Riflettori puntati sul rientro agonistico di, che comincia proprio con la storica gara tra iil suo percorso di avvicinamento verso i Campionatidiin programma l’8 dicembre ad Antalya. La trentina, reduce da una stagione meravigliosa in cui ha centrato la doppietta 5000-10.000 nella rassegna continentale di Roma e l’argento olimpico a Parigi, proverà a regalare all’Italia un successo che manca da 34 anni (Dandolo nel 1990).