Atalanta | tifosi nerazzurri a Parma solo con tessera il comunicato del club

“Nel massimo rispetto delle regole e delle istituzioni chiamate a decidere, verso le quali ilha sempre dimostrato responsabile adesione,BC non può che esprimere il proprio rammarico per la mancata possibilità di assistere per tutta la tifoseria alla partita in programma allo stadio Tardini diil prossimo 23 novembre. La Società si adopererà, come sempre fatto, per un dialogo costruttivo sul tema finalizzato a supportare il rispettoso confronto con le istituzioni”. Questo ildell‘dopo la decisione delle istituzioni di aprire il settore ospitiai possessori della Dea card. Quinta trasferta limitata per ibergamaschi (Lecce, Milano, Venezia, Napoli), che sono stati lasciati liberi di acquistare i bigliettinelle trasferte a Torino e a Bologna.