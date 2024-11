Quifinanza.it - Assegnazione posti auto nel cortile condominiale: come funziona?

Il tema dell’deinei cortili condominiali è spesso motivo di discussione all’interno del condominio, complice anche il sempre maggior numero dia disposizione in riferimento a ciascuna unità immobiliare. I problemi sorgono, in particolar modo, quando il numero deidisponibili sia inferiore al numero dei condomini.Considerata la materia alquanto complessa è importante capirepossano essere determinati i criteri diper limitare le liti il più possibile. Normative ed evoluzione giurisprudenziale sono fondamentali per comprenderel’uso degli spazi comuni debba essere regolamentato.A differenza dell’uso promiscuo, l’utilizzo in via esclusiva del posto, suscita solitamente non poche controversie tra condomini, tanto che spesso si rende necessario l’intervento dell’rità Giudiziaria.