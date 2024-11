Metropolitanmagazine.it - Amore finito tra Cesare Cremonini e la giornalista Giorgia Cardinaletti

“Dopo circa un anno e mezzo si sono detti addioe ladel Tg1” con queste poche parole il settimanale Chi ha sganciato l’indiscrezione. La scintilla tra i due sarebbe scoccata proprio nello studio del Tg1, doveera stato ospite per presentare il suo precedente progetto discografico. Da lì un lungo corteggiamento segretissimo, ma già dietro le quinte si sussurrava della loro alchimia. Poi è arrivato il primo bacio paparazzato durante una vacanza nell’agosto 2023. Secondo le indiscrezioni riportate da Chi Magazine, i motivi della rottura non sarebbero riconducibili né a carriere né a terzi incomodi. “Non c’entrano carriere o terzi incomodi“, avrebbe specificato il settimanale, sottolineando come la decisione sia stata presa in modo maturo e consapevole.