Ilrestodelcarlino.it - Al via ‘Filmz!’. In primo piano salute e ambiente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prenderà il via domani la rassegna ‘Filmz! Visioni etiche di nuova generazione’, per riflettere sui temi della, del rispetto dell’uomo, dell’e degli animali, a cura dell’impresa sociale Art. 32 Onlus, del Comune di Terre Roveresche e dell’associazione ‘Vibrisse’ Odv, con la collaborazione di altre realtà del territorio. Un’iniziativa in tre giornate (la seconda si terrà il 29 novembre e la terza il 22 dicembre) che prevede in ogni tappa la visione di un film e un momento di confronto. Per domani l’appuntamento è alle 18 nella sede di Art. 32 a Ponte degli Alberi con la proiezione di ‘Food for profit’, un documentario in cui vengono mostrati i legami tra l’industria della carne, le lobby e il potere politico, con un focus "sugli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’e rappresentano un pericolo per future pandemie".