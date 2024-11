Movieplayer.it - X Factor 2024, le pagelle del quarto Live: tre giudici hanno un evidente problema, meno male che c'è Mimì

Ildi Xha portato via con sè due concorrenti e la verve dei, che, da belle promesse, si stanno trasformando in una piccola delusione di questa edizione. Il diktat della produzione per la giuria di Xdeve essere stato uno solo: evitare di fare i Morgan (ma anche i Fedez). Solo così si può spiegare tutto quel timore, emerso durante il, nel dire cose, prendere decisioni. Non che i primi stracci non siano volati, non che le prime strategie non siano state maldestramente svelate, ma la sensazione generale, alla fine della puntata, quando su Sky Uno, dopo gli spot, parte subito la replica, è quella, per rimanere in tema con la serata, di una specie di coito interrotto. Per fortuna che a mettere .