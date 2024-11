Quotidiano.net - X Factor 2024, gli eliminati del 14 novembre: si va di nuovo al tilt

Milano, 15– Una doppia eliminazione ha caratterizzato la quarta puntata dei Live di X. La puntata, d’altro canto, ha avuto il sottotitolo di ‘Hell’. Che è la caratteristica tipica della serata più temuta del talent show targato Sky. Quella di giovedì 14è stata una serata dal doppio volto: eliminazione diretta dopo la giostra nella prima parte e ricorso al ballottaggio nella seconda. Nella prossima puntata, la quinta dei Live, che andrà in onda il 21i concorrenti porteranno sul palco, e quindi sottoporranno al giudizio del pubblico, i loro brani inediti. Le assegnazioni Gli ospiti GliLe assegnazioni I giudici hanno assegnato questi bravi ai rispettivi allievi: Lorenzo Salvetti - ‘Me so’ mbriacato’ di Mannarino Les Votives - ‘La canzone nostra’ di Mace, Blanco e Salmo I Patagarri - ‘Summertime’ di George Gershwin con vocals di Abbie Mitchell Danielle - ‘Fegato, fegato spappolato’ di Vasco Rossi Mimì - ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla Punkcake - ‘Mi ami?’ dei Cccp - Fedeli alla Linea Francamente - ‘Blinding lights’ di The Weknd The Foolz - ‘Niente canzoni d’’amore’ di Marracash featuring Federica Abbate Lowrah - ‘Someone you loved’ di Lewis Capaldi Gli ospiti Dopo Ghali, Gaia e Tananai, è stato il turno di un altro nome enorme nel panorama musicale italiano.