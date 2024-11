"Voi di notte la dovete finire". Grande Fratello, Lorenzo chiama tutti per comunicare quello che succede

Leggi su Caffeinamagazine.it

Spolverato, modello milanese e fidanzato di Shaila Gatta, continua a riempire i social dopo le sue esternazioni al. Il suo comportamento, tra intimidazioni e minacce verbali, è oggetto di pesanti critiche da parte dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, che segue con attenzione la diretta su Mediaset Extra anche se diversi sembrano essere ignorati durante le puntate in prima serata.L’ultima in ordine di tempo è stata una frase su Javier Martinez, pronunciata sottovoce alla fidanzata Shaila Gatta mentre i due si trovavano in cucina, ma in queste settimane sono stati tanti gli episodi criticati dal pubblico del, come la recente lite che lo ha visto protagonista proprio con l’ex velina si Striscia la Notizia e le parole su Helena Prestes.