Vacanza premio in Egitto per 70 stagionali

Settanta dipendentihanno trascorso unaofferta dal titolare della più importante catena alberghiera specializzata nelle vacanze con i servizi all inclusive per le famiglie con bambini. Andrea Falzaresi, presidente del Club Family Hotel, ha in fatti deciso di premiare i direttori, i maitre, gli chef, i responsabili di sala, i capi ricevimento, gli addetti al booking e persino i capi manutentori, investendo oltre 100mila euro per fidelizzare e premiare le figure più in vista delle 13 strutture fra villaggi e alberghi sotto il marchio del cuore Cfh. Così, mentre in riviera arrivavano i primi rigori della stagione fredda, chi ha trascorso l’estate a lavorare si è ritagliato una settimana al caldo di Sharm el Sheikh. L’iniziativa ha rappresentato anche un viaggio studio al Reef Resort, un villaggio dotato di tutti i servizi, spiagge private, ristoranti, piscine e centro benessere.