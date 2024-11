Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 15 novembre 2024: Alice e Vinicio sempre più vicini

saranno tra i protagonisti della puntata di Unalche andrà in onda venerdì 15. La nipote di Marina, infatti, come segnala ladella soap opera partenopea, saràpiù attratta dal giovane, il quale sembrerà ricambiare il suo interesse., dopo un lungo periodo trascorso a Londra insieme ai suoi genitori, ha deciso di tornare a Napoli, ma Marina l'ha più volte ammonita per l'atteggiamento che sta avendo nei confronti degli esami universitari in quanto li trascura, preferendo uscire con le amiche e andare a divertirsi. La ragazza ha spiegato alla nonna di voler cercare di diventare un'influencer e Roberto le ha prodi visitare Radio Golfo 99 per capire se vuole davvero intraprendere quel tipo di percorso professionale, così, si è ritrovata in Radio dove si è imbattuta inGagliotti, il fratello di un nuovo investitore di Radio Golfo 99.