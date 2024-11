Ilfattoquotidiano.it - Spari a salve davanti ai bambini: polemica per l’esibizione della Polizia municipale in una scuola dell’infanzia di Palermo

Doveva essere una lezione di educazione e di sicurezza stradale, ma alcuniesplosi dagli agentiper simulare l’arresto di un malvivente hanno scosso i genitori dei. Succede a, alladell’istituto comprensivo Rita Borsellino di piazza Magione. Come accade in tanti plessi, nei giorni scorsi i vigili si sono presentati ad alcune classi con l’unità cinofila. Dopo aver illustrato ai più piccoli alcune regole importanti per imparare a circolare in strada, hanno messo in scena l’arresto di un “cattivo”. Tuttavia hanno deciso di mostrare anche l’uso delle armi: un’attività non concordata con la dirigente Lucia Sorce, ma che – come si vede in un video pubblicato sui social – è stata applaudita dalle insegnanti e daialla fine dell’esercitazione.