Ilfattoquotidiano.it - Spagna, incendio in una residenza per anziani a Saragozza: morti dieci persone

sono morte e almeno una è rimasta ferita in un gravedivampato in unapernella località di Jardines de Villafranca, a Villafranca del Ebro a. L’allarme è partito alle 5 del mattino e sono prontamente intervenute numerose squadre di vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme nelladove erano ospitati 82. Sono ancora sconosciute le cause del rogo.Il premier spagnolo Sanchez in una nota su X si è detto “Costernato davanti alla tragedia avvenuta all’alba di oggi in unadi”. Sanchez informa di aver “appena parlato con il presidente di Aragona, Jorge Azcon, per portargli tutto l’affetto e la vicinanza alle famiglie e compagni di lavoro delle vittime, ai lavoratori del centro”. “Spero che leche si trovano in gravi condizioni possano riprendersi presto”.