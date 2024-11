Liberoquotidiano.it - Scuola: Bonelli, 'manganello e pistola modello Valditara, ministro chiarisca'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Ecco lasecondo: a Palermo lezioni su come usare il. Gli agenti della polizia municipale hanno inscenato l'arresto di un malvivente prima sparandogli alcuni colpi die poi aizzandogli contro il cane dell'unità cinofila, Il tutto davanti a bambini dai 3 ai 5 anni, che giustamente impauriti sono scoppiati in lacrime per la violenza della scena. Tutto ciò è veramente inaccettabile". Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. "Ilci spieghi se vuole trasformare lanel luogo in cui si insegna ad usare armi e ad assistere alla violenza o se invece deve essere il luogo dove si apprende il rispetto, la non violenza e il ripudio delle armi. Con questosi è ormai sdoganato l'inverosimile, e risponda all'interrogazione che depositeremo”.