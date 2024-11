Quotidiano.net - Scholz chiama Putin: “Ritira l’esercito dall’Ucraina e negozia con Kiev”. Zelensky: “Così si aiuta la Russia”

Roma, 15 novembre 2024 – Condanna della guerra in Ucraina, ritiro delle truppe e avvio deiti con. Questi i concetti ribaditi da Olafnel colloquio telefonico durato circa un’ora con Vladimir. Lo ha riferito in una nota il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, secondo cui il cancelliere "ha condannato la guerra di aggressione russa all'Ucraina" e ha esortato il presidente russo "a mettere fine al conflitto e are le truppe". Poi, che ha parlato conprima del colloquio con il leader del Cremlino, ha chiesto adi "re con l'Ucraina con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura, sottolineando la determinazione incrollabile della Germania a sostenere l'Ucraina nella sua battaglia difensiva contro l'aggressione russa finché necessario”.