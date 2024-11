Salute | il monitoraggio degli ortopedici attenzione ai social media

Leggi su Ildenaro.it

alle informazioni che circolano suie sul web: è l’avvertimento che arriva dal mondo accademico nel settore dell’Ortopedia ecroa della Traumatologia riunitosi a Napoli presso il Centro Congressi dell’Università di Napoli Federico II, in via Partenope, in occasione del congresso annuale dell’AUOT, l’Accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia. L’innovazione tecnologica ha consentito passi da gigante in tutti gli ambiti della medicina; la robotica, in particolare, ha ottimizzato l’efficaciainterventi. Il «rovescio della medaglia», però, è che con la stessa velocità con cui si sviluppano nuove tecnologie le notizie tendono a diffondersi sul web spesso senza filtri e senza controllo. «Per questo – spiega il professor Massimo Mariconda, direttore della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell’Università Federico II di Napoli – abbiamo deciso di dedicare apposite sezioni del nostro congresso all’analisi deii e deiin generale per capire anche come nuove evidenze scientifiche siano percepite tanto dagli addetti ai lavori quanto dai cittadini comuni».