Sace e Csn investono due milioni di dollari per la sostenibilità in Brasile

Un investimento da duediper promuovere lasociale e ambientale: è questo l’impegno preso dalla Compagnia siderurgica nazionale (Csn) brasiliana attraverso un accordo di ristrutturazione del debito, il Debt4Esg Swap, formalizzato con(Servizi assicurativi e finanziari per le imprese). Questo accordo non solo sostiene lo sviluppo economico del, ma mira anche a rispondere alle sfide legate al cambiamento climatico e alla disuguaglianza sociale, con un focus particolare sullo Stato di Rio Grande do Sul, recentemente colpito da alluvioni devastanti.L’accordo non è solo una transazione finanziaria, ma un impegno concreto verso lasociale ed ecologica. L’investimento infatti si traduce in una serie di iniziative Esg (Ambientali, sociali e di governance) mirate, tra cui progetti di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico, la protezione delle aree agricole e costiere vulnerabili, e la creazione di opportunità di formazione per i giovani delle comunità locali.