Gaeta.it - Rapina armata a Eurospin nel Cosentino: arrestato un 41enne locale

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante ha scosso la cittadina di Corigliano-Rossano, in Calabria, dove ieri sera un uomo ha messo in atto unaai danni di un supermercato. Armato di una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, ha costretto il personale a consegnare l’incasso e ha sequestrato un dipendente, tentando una fuga drammatica. Le forze dell’ordine hanno prontamente reagito, identificando e arrestando il presuntotore. La dinamica dellaIl fatto è accaduto intorno alle 19:15, quando un uomo con il volto travisato è entrato nel supermercato, situato nell’area urbana di Rossano. Con una pistola in mano, ha minacciato e colpito alcuni membri dello staff, creando un clima di terrore nel punto vendita. Ha costretto le cassiere a consegnargli l’intero incasso della giornata, ammontante a oltre 3.