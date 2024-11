Bergamonews.it - Ragazzo accoltellato a Nembro: portato al Papa Giovanni, è grave

. Un giovane si trova in gravi condizioni dopo essere stato aggredito anella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre. L’allarme è scattato pochi istanti dopo le 23,30 in via Roma, nel quartiere Camozzi: una lite avrebbe visto coinvolti due ragazzi di 26 e 31 anni.Ancora da chiarire le circostanze dell’aggressione, che sarebbe avvenuta fuori da un complesso commerciale: un giovane si troverebbe in gravi condizioni dopo essere stato ferito con un coltello. Sconosciute le generalità del.Uno dei due ragazzi è stato trasalXXIII di Bergamo in codice rosso, massima gravità. Il secondo è stato invecein ambulanza all’ospedale di Alzano Lombardo e ricoverato in codice giallo.Per ricostruire i fatti sono al lavoro i carabinieri di Bergamo. Sul luogo dell’aggressione nella notte sono intervenute due ambulanze e due automediche.