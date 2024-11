Calciomercato.it - Pogba-Juve, è tutto finito: annuncio UFFICIALE

Stavolta è finita davvero: la seconda avventura di Paulallantus si è ufficialmente esaurita. Il comunicato È arrivata una volta per tutte la parola fine sulla seconda vita calcistica di Paula Torino. Il calciatore francese e i bianconeri hanno infatti trovato l’intesa per la risoluzione del contratto., è(LaPresse) – calciomercato.itSi esaurisce quindi una volta per tutte l’oneroso accordo che legavaallantus fino al 2026 a fronte di un maxi ingaggio netto da 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.Nella serata di oggi è quindi arrivata la notada parte del club bianconero che ha di fatto concluso il legame con il calciatore francese: “ntus Football Club e Paulcomunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024“.