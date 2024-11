Ilgiorno.it - Ottobre anomalo. Brescia record. Sondrio stabile

"Il frequente susseguirsi di aree di bassa pressione in discesa dal Nord Atlantico, alcune delle quali sono rimaste sul Mediterraneo per diversi giorni, sono le cause di uncosì piovoso in Lombardia". Il Servizio Meteo di Arpa Lombardia - l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - spiega così l’abbondanza di precipitazioni rispetto alla media trentennale (1991-2020), il confronto richiesto dall’ Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo) per avere un termine di paragone significativo dal punto di vista scientifico. A Milano, asono caduti 249 millimetri d’acqua rispetto a una media di 95 nel periodo 1991-2020, il 162% in più rispetto alla media: è il diciassettesimo valore più alto di sempre. A283 millimetri contro 87 (+225%) segnano il terzopiù piovoso dal 1951, mentre a Mantova nell’ultimo mese sono caduti 231 millimetri rispetto agli 85 di media (+172%): secondo dato più alto.