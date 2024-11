Gaeta.it - Operazione notturna del soccorso alpino a San Vito Lo Capo per salvataggio di alpiniste tedesche

Facebook WhatsAppTwitter Duesono state protagoniste di un drammaticoa SanLo, in provincia di Trapani, mentre affrontavano un’arrampicata su Monte Monaco. Le operazioni, svoltesi in, hanno richiesto l’intervento della squadra didele Speleologico Siciliano, che ha operato in condizioni di buio e temperature in calo. Questo episodio sottolinea l’importanza della preparazione nelle attività montane e la prontezza dei soccorsi anche in situazioni critiche.Dettagli dell’intervento diLe donne coinvolte, di 34 e 43 anni, si erano cimentate nella via “Fratelli Titt“, una delle più note di Monte Monaco, che si estende per ben 620 metri. Dopo aver raggiunto la cima, si trovavano in fase di discesa quando, a causa di un imprevisto, le corde di sicurezza si sono incastrate tra le rocce, lasciandole in una situazione di precarietà a circa 200 metri dal suolo.