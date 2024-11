Nuoto Assoluti invernali 2024 | Curtis show nei 100 stile col pass iridato Brillano anche Mora e Cerasuolo

Leggi su Sportface.it

Seconda giornata di finali allo Stadio deldi Riccione in occasione degliin vasca corta, che mettono in palio titoli eiridati per Budapest. Si prende tutto ma proprio tutto Sara, che prima fa festa nei 100 dorso demolendo il personale in 57”17. “Sono felice per essere scesa sotto i 58” e sapevoche il tempo per i mondiali era difficile da raggiungere nei 100 (56?9) – le sue parole -. Mi sento decisamente bene”. Bene al punto da concedere il bis nei 100libero (52”37) con il(tempo limite 52?6) e il primato personale che vale la seconda prestazione italiana di sempre dietro solo al 52?10 di Federica Pellegrini.Giornata positivaper Lorenzonei 50 dorso: per lui c’è il tricolore, ma soprattutto il biglietto per i Mondiali (tempo limite 23?1).