Liberoquotidiano.it - "Non è stato corretto": Al Bano attacca Amadeus, una pesante rivelazione

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Non ha rispettato i patti": Alcontronell'intervista al settimanale Oggi. Il cantante di Cellino San Marco, convinto di essere in gara nell'edizione di Sanremo condotta da Carlo Conti a febbraio 2025, ha rivelato che avrebbe dovuto partecipare alla kermesse anche nel 2024. "Sono andato ospite nel 2023 assieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, l'accordo era che nel 2024 sareiin gara - ha raccontato l'artista -. Invece mi ha detto che non mi prendeva perché non voleva rovinare l'effetto trio. Non è, sembrava fossi il ragazzino che voleva andare a Sanremo. Non è giusto né eticamente, né professionalmente. Non voglio fare polemica, ma la cronaca è questa, piaccia o non piaccia". Sul prossimo festival, invece, ha detto: "Torno a Sanremo, ho proposto due brani.