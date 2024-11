Quotidiano.net - Nasce C-Me. La nuova bag di Coccinelle è già un cult

Leggi su Quotidiano.net

Energia e tanta posività alla cena di gala a Milano, martedì scorso, per il lancio dellaborsa C-Me di, al Mariencò, con tanti clienti e amici del brand da sempre basato a Sala Baganza (Parma). È qui il quartier generale ed è qui che tutto è nato nel 1978 per intuizione di Giacomo Mazzieri. Oggiappartiene al 100% al gruppo coreano E-LAND Europe che lo ha rilevato nel 2014 e ha come direttore generale e Ceo Emanuele Mazziotta che ricopre queste funzioni da 4 anni. "Sono inda 10 anni – racconta Mazziotta – prima occupandomi del settore commerciale. Ora è arrivata la direzione di tutti i dipartimenti". Mazziotta – che ha vissuto in Italia, in Svizzera e ben 26 anni in Asia – vanta esperienza in Bally. A Singapore ha imparato ’a fare business’ facendo anche un’esperienza di vita.