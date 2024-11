Misteriosa morte in città Non lo vedono da giorni 67enne ritrovato senza vita in casa

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelle registrate nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora unain. Un uomo di 67 anni è statoall’interno della propria abitazione dopo che danon si avevano più sue notizie. L’uomo sarebbe deceduto nella notte tra martedì e mercoledì, probabilmente per cause naturali, ma vivendo da solo, purtroppo, non c’è stato modo di salvargli la. L’allarme è però scattato quando i vicini si sono preoccupati perché non lo hanno visto per un paio dinel quartiere e perché ilnon rispondeva alle chiamate. Così, hanno chiamato le forze dell’ordine.in, salma dell’uomo al FazziIl dramma si è registrato in un’abitazione di via Lequile, a Lecce. Sul posto dellainsono intervenuti nelle scorse ore i sanitari del 118 e gli agenti della squadra mobile di Lecce che, una volta entrati con la forza all’interno dell’appartamento, non hanno potuto far altro che con il decesso dell’uomo.