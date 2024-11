Thesocialpost.it - Maxirissa e disordini a Regina Coeli: ferito comandante della polizia Francesco Salemi

È originario di Acate ilPenitenziaria di, storico carcere romano nel rione Trastevere., 49 anni, è rimasto leggermentementre cercava di sedare uno scontro tra bande rivali di detenuti, insieme ai suoi uomini. Ilè stato medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di alcuni giorni. “Ora sto bene, solo un mal di testa”, ha dichiarato rassicurando sulle sue condizioni. L’episodio ha coinvolto detenuti di origine araba e sudamericana, le cui tensioni sono state placate grazie all’intervento delle forze di rinforzo.Leggi anche: Silvana trovata in una pozza di sangue, la confessione shock del figlio: “Le ho strappato il cuore”Un percorso professionale d’eccellenza, laureato in Giurisprudenza, avvocato abilitato e iscritto all’Albo, ha scelto di servire lo Stato come ufficialePenitenziaria.