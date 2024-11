Metropolitanmagazine.it - Mauro Icardi rompe il silenzio dopo la denuncia di Wanda Nara: “Ha esagerato, non sono stato violento”

Adesso è arrivata la replica dilapesante di, che non le ha di certo mandate a dire. Stando a quanto emerso dai media argentini, la soubrette e imprenditrice avrebbeto l’ex marito per non averla fatta entrare nel loro appartamento di Buenos Airesun viaggio in Brasile con il nuovo fidanzato L-Gante. Tra i due ci sarebbeanche uno scontro fisico, alla presenza delle figlie Isabella e Francesca. Al programma tv Socios del Espectaculos, un giornalista ha mostrato un messaggio ricevuto personalmente da. Mentre a LAM Yanina Latorre ha spiegato di aver sentito alcune persone vicine all’attaccante: “sapeva chesarebbe tornato in Argentina ma non l’ha avvisato del suo viaggio a Rio de Janeiro. Quando lui è arrivato a Buenos Aires ha trovato le figlie minorenni con una nuova collaboratrice domestica“.