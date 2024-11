Secoloditalia.it - Mattarella agli studenti: “Non condivido tutte le leggi che ho emanato, ma era mio dovere farlo”

L’unità nazionale come faro dell’agire politica, i pericoli del web, le trappole manipolative, l’imparzialità e il ruolo attivo della prima carica dello Stato. È un intervento a tutto campo quello del presidente della Repubblica Sergioche ha incontrato gliin occasione dell’evento “25 anni di Osservatorio permanente giovani-editori”. Tra i delicati compiti del capo dello Stato, arbitro super partes ma anche protagonista della dialettica democratica, anche quello di “meccanico”.si affida a questa metafora per spiegare il ruolo dell’inquilino del Colle, mai come in questa delicata stagione protagonista di appelli e iniziative forti. Dalle sentenze dei giudici sull’Albania alle repliche a Elon Musk fino alla designazione di Raffaele Fitto a vicepresidente della commissione Ue, osteggiato dalla sinistra.