Tvpertutti.it - Maria De Filippi rinuncia eredità di Costanzo e querela falsità. VIDEO

Leggi su Tvpertutti.it

AncheDeè finita al centro di accuse infondate e fake news. Durante un'intervista rilasciata a Password su RTL 102.5, la conduttrice di Canale 5 ha affrontato la questione delle bufale che circolano in rete e ha parlato apertamente delle accuse infamanti che l'hanno colpita riguardo l'di suo marito, Maurizio. Un uomo sui social ha recentemente accusatoDedi essersi “appropriata” di tutta l'di, lasciando i figli del compianto giornalista e conduttore TV senza nulla. La notizia, completamente infondata, ha fatto il giro della rete, destando l'indignazione dei fan e persino della stessa De, che ha deciso di agire per vie legali."Mi ha fatto ribollire il sangue": reazione diDealle accuseDeha espresso con forza il suo risentimento per ledivulgate.