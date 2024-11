Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Pedro Acosta al comando, bene Bagnaia sul passo gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38che gira con gomme usate in 1:41.282.11.38 C’è anchein pista che si lancia per questo nuovo run.11.37 Nakagami si porta al, simulando il time-attack, in 1:40.501 a precedere di 0.411e di 0.414 Alex Marquez. Martin, in tutto questo, gira in 1:41.711.11.36 Torna in pista Martin che si lancia con gomme usate.11.36 Migliora Nakagami che si porta in quarta posizione a 0.058 con gomme nuove (soft/medium).11.36 Parliamo anche di Marc Marquez che, finora, si è un po’ nascosto. Nono l’asso nativo di Cervera, suldell’1:41 alto.11.35 Binder migliore il proprio riscontro e si porta in terza posizione con gomme medie nuove a 0.040 da.11.34 Fabio Quartararo migliora il proprio riscontro in 1:41.246, distanziato di 0.