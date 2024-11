Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-7, 0-0, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il tedesco vince il primo set e si qualifica per le semifinali

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC DALLE 18.00LADI RUUD-RUBLEV DALLE 20.3040-40 Lo spagnolo è impreciso con il dritto dal centro del campo. Si complica questo game in cui l’iberico era 40-0.40-30 Prima al centro diche è lento in uscita dal servizio e si ritrova la palla tra i piedi provando ad organizzare un chop frettoloso.40-15 Rimane in campo la risposta in allungo disulla prima al centro dello spagnolo.40-0 Servizio ad uscire e volee dalla parte opposta.30-0 Brutto attacco di rovescio delche si consegna all’avversario.15-0 Scappa in lunghezza il dritto di.Al servizio CarlosSECONDO SETGrazie alla vittoria delset ilsiper lenon è ancora certo della posizione del girone.