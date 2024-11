Notizie.com - Le due anime di Napoli: i giovani che sparano e il Pulcinella Unesco. “Chi può va via dai vicoli”: le storie di chi resta

Leggi su Notizie.com

è stata scossa in queste settimana da un’ondata di violenza tra i: tre ragazzi sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. Ma cos’è davvero?Una sola città, due. Un solo territorio, due volti. Siamo a, capoluogo della Campania, teatro nelle ultime settimane di tremendi fatti di cronaca. Tressimi uccisi a colpi di pistola in un contesto di violenzale, di guerra tra bande, di larghissima diffusione di armi da fuoco.Centro, periferia o provincia: non cambia la sostanza.da blindare,da monitorare h24 e da disarmare secondo Prefettura e Comune. Come nei periodi più bui, quelli delle guerre di camorra. Prima ancora della prevenzione, la repressione. Abbiamo incontrato Nino Daniele del comitato anticamorra in pieno centro, in piazza San Domenico Maggiore.