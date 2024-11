Quotidiano.net - La campagna d’Italia. Web, difesa e spazio: Musk pronto a investire

Roma, 15 novembre 2024 – Dallaai social, da internet all’intelligenza artificiale. Senza dimenticare l’aerospaziale e l’automotive. La galassia dei possibili business di Elonin Italia è quasi sconfinata anche se ha un solo filo conduttore: quello della tecnologia. Il vero pallino dell’imprenditore visionario che da mesi, ben prima del successo di Trump negli Stati Uniti, ha messo il naso e gli occhi sul nostro Paese. Con la “benedizione” della premier, Giorgia Meloni, che ha duettato più volte con il magnate americano. Fatto sta che, dopo la vittoria di Trump, le “relazioni d’affari” fra Elon e l’Italia potrebbero diventare sempre più strette. (FILES) Tesla CEO Elonspeaks on stage during a campaign rally with former US President and Republican presidential candidate Donald Trump at site of his first assassination attempt in Butler, Pennsylvania on October 5, 2024.