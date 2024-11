Ilnapolista.it - Kim sta ancora terminando il servizio militare cominciato quando era al Napoli

Leggi su Ilnapolista.it

Era il giugno del 2023l’allora difensore del, Kim Min-Jae era in Corea, alle prese con ilobbligatorio. All’epoca il difensore attendeva proprio di rientrare il 7 luglio per decidere del suo futuro che lo avrebbe poi portato al Bayern.Leggi anche: Kim deciderà il suo futuro dopo aver terminato ilLe agevolazioni di KimLa Bild ha riportato oggi che il difensore non avrebbeterminato ilobbligatorio per i sudcoreani e lo sta facendo direttamente da Monaco. Il difensore aveva già completato la prima parteera ale adesso stala leva in remoto, parlando ai giovani coreani di disciplina e lavoro. D’altronde Kim in patria è un vero eroe. Questa modalità, resa possibile da un accordo speciale, gli consente di adempiere ai suoi doveri militari da remoto, dedicando da una a due ore settimanali.