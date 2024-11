Superguidatv.it - Junior Eurovision Song Contest, per l’Italia c’è Simone Grande (vincitore di The Voice Kids): quando vederlo in tv

rappresenteràall’. Manca pochissimo alla finale della 22esima edizione della più importante kermesse canora per ragazzi. Vediamo insieme con quale brano partecipa,in tv e come votarlo.Da Thealcanta ‘Pigiama Party’Era il 22 dicembre del 2023vinceva la seconda edizione di The. Il giovane, del team di Clementino, aveva conquistato tutti con la sua voce. Ora, a distanza di mesi, sarà proprio lui a rappresentareal. L’evento musicale internazionale si terrà sabato 16 novembre 2024 sul palco della Caja Mágica di Madrid, in Spagna.è in gara con il brano dal titolo ‘Pigiama Party‘, prodotto da Universal Music Italia.